Завтра стартует второй сезон одного из самых рейтинговых проектов - "Я знаю!"

Завтра продюсерский центр Белтелерадиокомпании и Министерство образования Беларуси запускает в ротацию второй сезон одного из самых рейтинговых проектов - "Я знаю!". За время телеканикул продюсерский центр нашего медиахолдинга не только подготовил новые вопросы, выбрал лучшие юные умы со всей Беларуси, но и объединил творческих виртуозов. В качестве музыкальных номеров в этом сезоне будут выступления от воспитанников школ искусств больших и малых городов.

Что осталось за кадром второго года обучения эрудит-шоу "Я знаю!", расскажет Ольга Медведь.

Крупнейший телекласс страны набрал новых вундеркиндов со всей Беларуси и дает первый звонок второму сезону "Я знаю!".



Они получали десятки и не мечтали стать телезвездами. Они дают нестандартные ответы на вопросы, которые порой заставляют задуматься даже их учителей и создателей шоу.

Цикл из 33 серий о чудо-детях стал немного объемнее. Хронометраж одного выпуска увеличен. Более часа, чтобы вместить все эмоции от поражений и побед, ведь главное в телевикторине - это юные дарования, их нестандартные ответы и рассуждения.



В целом "Я знаю!" останется неизменным - яркое, современное, технологичное шоу. Именно таким оно полюбилось зрителям, рейтинги говорят сами за себя. От приветствия до победного суперфинала интеллектуалов отделяют 4 тура, по ходу которых из борьбы выбывает по несколько конкурсантов. За право стать лучшим борются лишь два вундеркинда, которые в течение игры дали максимальное количество правильных ответов.