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Завтра стартует второй сезон одного из самых рейтинговых проектов - "Я знаю!"
Завтра продюсерский центр Белтелерадиокомпании и Министерство образования Беларуси запускает в ротацию второй сезон одного из самых рейтинговых проектов - "Я знаю!". За время телеканикул продюсерский центр нашего медиахолдинга не только подготовил новые вопросы, выбрал лучшие юные умы со всей Беларуси, но и объединил творческих виртуозов. В качестве музыкальных номеров в этом сезоне будут выступления от воспитанников школ искусств больших и малых городов.
Что осталось за кадром второго года обучения эрудит-шоу "Я знаю!", расскажет Ольга Медведь.
Крупнейший телекласс страны набрал новых вундеркиндов со всей Беларуси и дает первый звонок второму сезону "Я знаю!".
Они получали десятки и не мечтали стать телезвездами. Они дают нестандартные ответы на вопросы, которые порой заставляют задуматься даже их учителей и создателей шоу.
Цикл из 33 серий о чудо-детях стал немного объемнее. Хронометраж одного выпуска увеличен. Более часа, чтобы вместить все эмоции от поражений и побед, ведь главное в телевикторине - это юные дарования, их нестандартные ответы и рассуждения.
В целом "Я знаю!" останется неизменным - яркое, современное, технологичное шоу. Именно таким оно полюбилось зрителям, рейтинги говорят сами за себя. От приветствия до победного суперфинала интеллектуалов отделяют 4 тура, по ходу которых из борьбы выбывает по несколько конкурсантов. За право стать лучшим борются лишь два вундеркинда, которые в течение игры дали максимальное количество правильных ответов.
На данный момент отснят первый пакет серий (а это 14 программ), в которых соревнуются ученики с 5 по 8 класс. За интеллектуальную игру между 9-ми, 10-ми и 11-ми классами Белтелерадиокомпания возьмется в феврале. Дети XXI века задают планку и организаторам. Сейчас обсуждается вопрос о создании мобильного приложения "Я знаю!", с помощью которого, возможно, в следующем сезоне пройдет отбор участников.
Уже завтра принять участие в телевикторине вместе со школьниками сможет вся страна. В каждом доме в дневное время эфирной сетки еще больше "Я знаю!". Во втором сезоне выпуски умножили на два. Теперь отвечать на вопросы с вундеркиндами можно не только в субботу, но и в воскресенье в 13:30.
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