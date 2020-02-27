Завтра в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" трансляция финала национального отбора на "Евровидение 2020"

Чуть более суток остается до финала национального отбора на "Евровидение 2020".



Завтра в 10 вечера "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию итогового гала-концерта. 12 конкурсантов представят свои композиции в прямом эфире. Среди кандидатов как сольные исполнители, так и коллективы. Каждый из них готовится покорять публику не только вокалом, но и авторской хореографией, дизайнерскими нарядами, сложными декорациями и красочной графикой. Сейчас конкурсанты ведут подготовку к шоу.



