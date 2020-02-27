ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Завтра в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" трансляция финала национального отбора на "Евровидение 2020"

Чуть более суток остается до финала национального отбора на "Евровидение 2020".

Завтра в 10 вечера "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию итогового гала-концерта. 12 конкурсантов представят свои композиции в прямом эфире. Среди кандидатов как сольные исполнители, так и коллективы. Каждый из них готовится покорять публику не только вокалом, но и авторской хореографией, дизайнерскими нарядами, сложными декорациями и красочной графикой. Сейчас конкурсанты ведут подготовку к шоу.

Генеральный прогон нацотбора на "Евровидение-2020"

Сегодня состоялась итоговая репетиция и генеральный прогон шоу в павильоне "Беларусьфильма". Именно оттуда и будет вестись трансляция.

Победителя нацотбора выберут жюри и зрители

Также сегодня на площадку была доставлена фирменная награда - стилизованное евровизионное сердце. Кому достанется статуэтка, решать жюри и зрителям. Их голоса будут суммированы 50 на 50. Напомним, обладатель наибольшего количества баллов отправится на "Евровидение-2020", которое в мае принимает Роттердам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все