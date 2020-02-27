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Завтра в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" трансляция финала национального отбора на "Евровидение 2020"
Чуть более суток остается до финала национального отбора на "Евровидение 2020".
Завтра в 10 вечера "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию итогового гала-концерта. 12 конкурсантов представят свои композиции в прямом эфире. Среди кандидатов как сольные исполнители, так и коллективы. Каждый из них готовится покорять публику не только вокалом, но и авторской хореографией, дизайнерскими нарядами, сложными декорациями и красочной графикой. Сейчас конкурсанты ведут подготовку к шоу.
Генеральный прогон нацотбора на "Евровидение-2020"
Сегодня состоялась итоговая репетиция и генеральный прогон шоу в павильоне "Беларусьфильма". Именно оттуда и будет вестись трансляция.
Победителя нацотбора выберут жюри и зрители
Также сегодня на площадку была доставлена фирменная награда - стилизованное евровизионное сердце. Кому достанется статуэтка, решать жюри и зрителям. Их голоса будут суммированы 50 на 50. Напомним, обладатель наибольшего количества баллов отправится на "Евровидение-2020", которое в мае принимает Роттердам.
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