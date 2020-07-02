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Завтра в 23:00 огненное шоу раскрасит небо Минска. Салют будет дан в 8 точках
Ровно в 11 вечера огненное шоу раскрасит небо Минска. Он будет дан в 8 точках. В сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".
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