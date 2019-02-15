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Завтра в 8 вечера шоу "Макаенка, 9"

Чего хотят мужчины, о чем думают и... во что это выливается. Каждая их работа приносит удовольствие и немножечко помогает понять себя.

"Квартет И" на шоу "Макаенка, 9" поделится впечатлениями от участия в съемках новой комедии "Громкая связь". Это российская адаптация итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы». О кино и не только - искренние ответы на самые волнующие вопросы. Уже завтра в 8 вечера на "Макаенка, 9".

Все выпуски шоу "Макаенка, 9" смотрите здесь

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