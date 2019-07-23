Завтра в Беларусь вернется теплая погода

Средняя температура воздуха днем в центральном регионе - до двадцати четырех со знаком "плюс", вечером местами пройдут кратковременные дожди. Похожий прогноз и на четверг - до двадцати трех с дождем. А уже с пятницы установится теплая погода в основном без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, а днем возможны грозы. Ночью столбик термометра будет в диапазоне от плюс десяти до плюс семнадцати, днем станет теплее - 23-29 градусов.