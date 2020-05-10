Завтра в Беларуси будет до +27°С

До 27 тепла ожидается в понедельник в Беларуси. По северо-западу страны прогремят грозы. Но теплым будет только начало недели. Уже 12 мая к нам придет похолодание. В ночь на среду в некоторых регионах ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, следующая неделя будет дождливой и холодной.

