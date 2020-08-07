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Завтра в Беларуси до 31 градуса тепла

Погода в Беларуси повышает градус - завтра до 31! Из-за жары в стране объявлен оранжевый уровень опасности. На следующей неделе температура начнет снижаться, но останется комфортной до середины августа.

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