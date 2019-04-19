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Завтра в Минске до 14-ти с плюсом

Солнечно и кратковременные осадки - такая погода будет в эти выходные в столице и области. Завтра в Минске до 14-ти с плюсом, возможны осадки. В ночь на воскресенье - четыре градуса тепла. Днем преимущественно без осадков, но облачно и до +13. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.

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