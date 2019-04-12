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Завтра в Минске официально стартует мотосезон

"Открой сезон без нарушений!" Уже завтра в столице официально стартует мотосезон. Десятки байкеров проедут через Минск от ледового дворца на улице Притыцкого до агрогородка Щемыслица. Смотрите, как это было в прошлом году.

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