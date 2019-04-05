Продолжается благоустройство дворов и парков. Завтра в Минске пройдет очередной субботник. Коммунальные службы вместе с жителями убирают мусор и опавшую листву, красят оборудование на детских площадках, озеленяют дворы и уличные зоны. А скоро минчане смогут присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе". На сайтах районных администраций онлайн можно будет выбрать определенную породу деревьев для высадки в своем дворе.



