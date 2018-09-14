Завтра в Минске воздух прогреется не выше 16 градусов

В выходные в столице и регионе ожидается облачная погода. Завтра в Минске обещают сильные, но непродолжительные дожди. Днем воздух прогреется не выше 16 градусов. В воскресенье пасмурная погода сохранится, но будет уже без осадков. Теплеть начнет только в начале следующей недели.