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Завтра в Минском горисполкоме пройдет прием у инспектора по Минску Виталия Примы

Завтра в Минском горисполкоме пройдет прием у помощника Президента - инспектора по Минску Виталия Примы. В этот же день в Узденском райисполкоме на вопросы жителей ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. Встречи продолжатся и после 16 апреля.

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