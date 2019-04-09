Завтра в Минском горисполкоме пройдет прием у инспектора по Минску Виталия Примы

Завтра в Минском горисполкоме пройдет прием у помощника Президента - инспектора по Минску Виталия Примы. В этот же день в Узденском райисполкоме на вопросы жителей ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.



Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. Встречи продолжатся и после 16 апреля.