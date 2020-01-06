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Завтра в парке имени Горького пройдет фестиваль "Город счастливых людей"

Завтра в парке имени Горького пройдет фестиваль "Город счастливых людей"

Можно будет сыграть в хоккей, боулинг, настольные игры, загадать желание и оставить поздравление. Гостей фестиваля ждут рождественские хороводы, танцевальные флешмобы, силовое шоу, спортивные соревнования и другие развлечения. Не обойдется и без угощений. Фестиваль пройдет с 13:00 до 17:00 на главной сцене парка и площадке перед ней. Участие во всех соревнованиях бесплатное.

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