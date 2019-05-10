Завтра начнется Международная минская велонеделя

Велогонки и карнавал - завтра в столице начнется Международная минская велонеделя. Проект организуется впервые и объединяет самые интересные мероприятия как для велолюбителей, так и для профессиональных спортсменов. 11 мая стартуют велогонки на Кубок Минска, а 12 мая город встретит Гран-при столицы.

