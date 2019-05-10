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Завтра начнется Международная минская велонеделя
Велогонки и карнавал - завтра в столице начнется Международная минская велонеделя. Проект организуется впервые и объединяет самые интересные мероприятия как для велолюбителей, так и для профессиональных спортсменов. 11 мая стартуют велогонки на Кубок Минска, а 12 мая город встретит Гран-при столицы.
Соревнования станут тестовыми для велопрограммы Европейских игр
В воскресенье на Октябрьской площади развернется и большая развлекательная площадка, где выберут самую красивую велоледи столицы. А через неделю, восемнадцатого мая, пройдет популярный велокарнавал "Вива Ровар". Место встречи всех любителей по традиции парк Победы.
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