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Завтра во всех вузах страны начинается прием документов от абитуриентов
Отличительность приемной кампании - 2018 в том, что в этом году абитуриенты впервые смогут подавать сертификаты ЦТ, полученные в 2017 году. Кстати, на подачу документов на бюджетную форму обучения не так много времени. На это у абитуриента есть всего шесть дней. После 17 июля будет открыт прием только на платную и заочную формы. У каждого университета разработаны свои планы приема абитуриентов. Так, в Белгосуниверситете планируют зачислить более пяти тысяч студентов-первокурсников. Из них около 2 тысяч на бюджет.
Без вступительных испытаний в вуз в этом году могут поступать не только победители международных и республиканских олимпиад, но и выпускники педагогических классов при условии отличных отметок в аттестате. А прием документов на платную форму обучения продлится до 4 августа.
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