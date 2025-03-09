Завышают ли цены в магазинах на белорусскую продукцию - что показала проверка?

Из-за текущих кризисов цены на продовольствие в мире вырастут - это в один голос твердят эксперты, поэтому самое пристальное внимание накануне большой страды уделяется стабфондам.

Там работа кипит - овощи перебирают и готовят к реализации в торговые сети и объекты соцсферы. Такие хранилища формируют по осени в каждом регионе, исходя из потребностей белорусов.

Цены на продукцию из списка регулируют, чтобы оставить эти товары доступными для всех, а на полках и в межсезонье была витаминная продукция, и по всей этой цепочке налажен системный контроль. Специалисты отправились в стабфонды и магазины, чтобы узнать, есть ли белорусские овощи и фрукты в закромах и на прилавках.

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Что осталось в закромах родины, выполняют ли торговые организации взятые на себя обязательства и, конечно же, какие установлены цены - все эти вопросы находятся под пристальным контролем. В тесной связке стабфонды и торговые сети мониторит Комитет государственного контроля Республики Беларусь, МАРТ, местные власти, депутаты. За прошедшую неделю было изучено 330 объектов, а нарушения установлены в 59.

Елена Масурновская, начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг, за оборотом подакцизных товаров КГК Беларуси:

"Во всех регионах республики начаты крупномасштабные проверки. Если в предыдущих межсезонных периодах условия хранения продукции не соблюдались, то в этом периоде ситуация улучшилась, так как мы заставили содержать продукцию в аттестованных хранилищах".

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В большом супермаркете в Минске, который находится в Первомайском районе, представлен внушительный выбор продуктов на любой вкус и кошелек. Тут в овощном отделе работали специалисты, которые смотрели все. Требования стандартные - все должно быть в интересах потребителя. В магазине был выявлен некачественный лук, и продавцов попросили сделать предпродажную проверку овоща. Услышав замечания специалистов, продавцы активно начали заполнять пробелы на прилавках и отбирать некачественную продукцию.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Плескач отметил, что работники супермаркета оперативно все устранили. По его словам, именно для этого депутаты и приезжают в магазины, чтобы увидеть недочеты и недостатки и попросить их оперативно устранить.

Во время мониторинга уже в другом минском магазине не было картофеля, но вопрос решили оперативно, и уже на следующий день все было на прилавках.

Директор магазина Дмитрий Стрижак объяснил, что при приемке товара происходит обработка (то есть производится распаковка, например, моркови и ее переборка), и процент гнили находится в допустимых нормах. В целом продукция доставляется хорошего качества.

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Как показали рейды, некоторые все-таки норовят весной приплюсовать к цене рубль-полтора, то есть так заработать на спросе покупателей. Такую ситуацию изучили на примере частного овощного магазина в Могилеве.

Специалистами было указано, что в марте цена на яблоки не может быть больше чем 3 рубля 83 копейки. В магазине цена была установлена выше, чем на рубль. Это нарушение попросили оперативно устранить. И то, что яблоки не белорусские, не имеет значения, но продавец этого не знал. Правда, ценник изменил тут же.

Наталья Гринцалева, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области: "Встречается еще завышение цен на овощи, фрукты. Также в отдельных объектах торговли в продаже были только мытые овощи. К примеру, картофель, свекла, при этом нужно знать, что на немытые овощи цена регулируется государством".

Крупные ретейлеры, конечно, грешат меньше. На момент незапланированной проверки стоимость немытых овощей была даже ниже максимально допустимой. Чаще нарушения фиксируются в небольших магазинчиках. В одном из таких не было в продаже белокочанной капусты, да и насчет картофеля были вопросы - мытый и немытый фактически лежал на одной полке, но, как говорят, найдите семь отличий.

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Кстати, насчет отсутствия на прилавках некоторых магазинов капусты или немытого картофеля, журналисты поинтересовались у сельхозпроизводителей. Может, опустели закрома? Нет, стабфонд еще не выбран, и более того, прекрасно сохранился, хватит до мая, заметило руководство ОАО "Фирма "Кадино", что под Могилевом.

"В 2023 году была проведена реконструкция овощехранилища в целях недопущения порчи овощей и сохранности на весь межсезонный период. Все заявки выполняются, а лук, капуста, картофель, морковь есть в наличии", - рассказал директор ОАО "Фирма "Кадино" Игорь Тимощенко.

Для аграриев, которые в ответе за витаминный запас страны, важно не только собрать, сохранить, но и гарантировано продать продукцию, поэтому на контроле проверяющих есть и другие важные вопросы. К примеру, на кого ложатся издержки, если продукция не использована и как работает цепочка поставок "стабфонды - отечественные прилавки". И судя по проверкам, иногда здесь бывают слабые звенья.

Потери от отбраковки картофеля и лука для хозяйства Игоря Пакуша в Молодечненском районе являются вопросом на злобу дня. Даже при заключенных контрактах с торговыми сетями, ретейл их просто игнорирует. Мол, в двухкилограммовом пакете с картофелем иногда попадаются некрасивые плоды, некондиция. В то же время участники мониторинга хранилища скажут: да, не вся картошка крупная, но ГОСТу соответствует.

Начальник производства крестьянского хозяйства "Пакуша" Вячеслав Журавский рассказал, что в пакете может быть 1 % овощей с механическими повреждениями, например, это будет прорез, а бракуют полностью всю партию, то есть отправляется 154 штуки, а возвращается все из-за одной картофелины.

Сортировка позднего картофеля в хранилищах позволят продлить сроки продаж еще на 1,5 месяца. В хозяйстве в 2025 году заготовили 1,5 тыс. т второго хлеба, 1,2 тыс. уже реализовали в торговые сети. Остальное пойдет объектам социальной сферы.

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О том, что на столах должно быть все свое, не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Свой качественный ассортимент, что важно, должен иметь адекватные цены. Для Беларуси как мирового топ-экспортера это является делом принципа.

Александр Лукашенко:

"Я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то любит из молодежи. Ради бога. Тогда покупайте. Мое дело - обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки".

Заполненные стабфонды - это значит, что зимой и весной с полок магазинов не исчезнут белорусские овощи. При этом, заботясь о своем покупателе, потолок цен на эти товары на каждый месяц зафиксировали вплоть до конца мая. У поставщика и торговли имеются строгие договорные отношения. А чтобы не было соблазнов продать продовольствие за рубеж, где спрос на него так велик, для сельхозорганизаций ввели лицензирование экспорта.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович: "Выводы однозначные - во всех регионах страны продукция хранится в надлежащих условиях. Имеются определенные шероховатости с качеством, но не влияющие в целом на запасы государства. Поэтому со стороны МАРТ, со стороны управлений торговли и услуг облисполкомов опасений каких-либо не имеется".

В 2024-м, как и в предыдущие годы, в стране витаминной продукции было собрано с избытком - чуть больше 3 млн т картофеля и 2,8 млн т овощей во всех категориях хозяйств.

"По информации по расходованию стабфондов, объемы были заложены с небольшим избытком. Но согласно информации торговых сетей, потребности белорусского населения немножко возросли относительно предыдущего периода. Поэтому подсчитывается потребность на будущие периоды, что учитывается в планировании посевных площадей", - объяснил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.

Что касается мониторинга, он продолжится в дальнейшем и по всей Беларуси и не только в крупных городах. Специалисты обязательно посмотрят все и в сельской местности.

Зампредседателя КГК Минской области Виктор Яковлев привел информацию, что за последние два дня в Минском и Борисовском районах проверено 12 торговых объектов. И в основном продукция "борщевого набора" там на полках присутствует.