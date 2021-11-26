3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Завышение цен на социально значимые товары установлены в 44 торговых объектах Гродненской области
Совместный мониторинг (по поручению главы государства) проводят представители Комитета госконтроля и депутаты парламента. Как показывает практика, большинство нарушений выявлено в так называемых магазинах шаговой доступности. Причем в отдельных торговых объектах цены на социально значимые товары были сформированы со значительным превышением максимально допустимого уровня торговой надбавки.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Работаем системно, работаем с контролирующими органами в команде, потому что они профессионалы в этом деле. А мы как никто другой знаем те проблемы, которые озвучивают нам люди. К сожалению, есть отдельные факты завышения цен на товары первой необходимости. Где-то не до конца полон ассортиментный перечень и присутствие нужных товаров на полках магазинов.
Наталия Жур, начальник управления КГК Беларуси по Гродненской области:
По результатам мониторинга (при выявлении нарушений) субъекту торговли направляются рекомендации по устранению нарушений. Они, как правило, всегда выполняются и цены приводятся в соответствие.
В ходе мониторинга выявлены и другие нарушения: правил торговли, санитарных норм, гигиенических нормативов. В том числе и реализация продукции с истекшими сроками годности. По всем фактам приняты меры реагирования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов