Завышение цен на социально значимые товары установлены в 44 торговых объектах Гродненской области

Совместный мониторинг (по поручению главы государства) проводят представители Комитета госконтроля и депутаты парламента. Как показывает практика, большинство нарушений выявлено в так называемых магазинах шаговой доступности. Причем в отдельных торговых объектах цены на социально значимые товары были сформированы со значительным превышением максимально допустимого уровня торговой надбавки.



Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



Работаем системно, работаем с контролирующими органами в команде, потому что они профессионалы в этом деле. А мы как никто другой знаем те проблемы, которые озвучивают нам люди. К сожалению, есть отдельные факты завышения цен на товары первой необходимости. Где-то не до конца полон ассортиментный перечень и присутствие нужных товаров на полках магазинов.

Наталия Жур, начальник управления КГК Беларуси по Гродненской области:



По результатам мониторинга (при выявлении нарушений) субъекту торговли направляются рекомендации по устранению нарушений. Они, как правило, всегда выполняются и цены приводятся в соответствие.

В ходе мониторинга выявлены и другие нарушения: правил торговли, санитарных норм, гигиенических нормативов. В том числе и реализация продукции с истекшими сроками годности. По всем фактам приняты меры реагирования.