Заяц: Чтобы жить лучше, работать необходимо больше

Чтобы жить лучше, работать необходимо больше. Другого пути у Беларуси нет. И эту аксиому сегодня подтверждает сама жизнь. Таким мнением (по следам рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию) с журналистами "Первого информационного" поделился Леонид Заяц.

Развитие регионов - для Беларуси приоритет. И здесь у нас большое преимущество. Мы не просто сохранили наследие Советского Союза, а приумножили его. Сейчас важно шевелиться еще быстрее. Все объекты, которые находятся на территориях районов, должны приносить дивиденды. В сельском хозяйстве потенциал широкий. Наша страна поставляет сельхозпродукцию в более чем 120 стран. А экспорт по итогам минувшего года составил свыше 10 млрд долларов. И это не предел. Амбициозная задача - эту цифру увеличить вдвое, а для этого в республике есть все возможности. Повысив продуктивность полей, молочно-товарных комплексов и птицеводческих предприятий, мы сможем произвести и дополнительный товар. И так по всем направлениям.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Надо работать с землей, надо сегодня работать с общественным животноводством, надо рачительно относиться к ресурсам. И грамотно делать преобразования в сельском хозяйстве. Использовать резервы, которые еще не вовлечены".

Экономический потенциал регионов сегодня важно развивать и за счет уникальных культур и богатств Беларуси. Пристальное внимание - льноводческой отрасли, а также деревообработке.