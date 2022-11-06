Заяц: БНБК будет приближаться к миллиону тонн продукции в 2023-м

Леонид Заяц говорит, что на будущий год мы уже будем приближаться к выпуску миллиона тонн продукции, потому что в Беларуси есть свое сырье для производства. "Мы произвели в текущем году достаточно зерна, чтобы обеспечить сегодня потребности БНБК. На основе этого зерна мы будем получать тот продукт, который пользуется сегодня спросом. Т.е. зерно, производимое в Республике Беларусь, по себестоимости примерно 100 долларов. Из трех тонн зерна мы получаем одну тонну треонина, из 5 тонн зерна мы получаем одну тонну лизина. А стоимость лизина и треонина под 8 тыс. долларов. Эта добавленная стоимость остается в нашей стране", - рассказал он.