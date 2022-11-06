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Заяц: БНБК будет приближаться к миллиону тонн продукции в 2023-м

Заяц: БНБК будет приближаться к миллиону тонн продукции в 2023-м

К чему стремится БНБК, в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать миллион тонн новой продукции - это 85,6 тыс. тонн аминокислот, 26 тыс. тонн пшеничного глютена, т.е. 112 тонн биологических технологий, а также 750 тыс. тонн комбикорма, 132 тыс. тонн премикса.

Леонид Заяц говорит, что на будущий год мы уже будем приближаться к выпуску миллиона тонн продукции, потому что в Беларуси есть свое сырье для производства. "Мы произвели в текущем году достаточно зерна, чтобы обеспечить сегодня потребности БНБК. На основе этого зерна мы будем получать тот продукт, который пользуется сегодня спросом. Т.е. зерно, производимое в Республике Беларусь, по себестоимости примерно 100 долларов. Из трех тонн зерна мы получаем одну тонну треонина, из 5 тонн зерна мы получаем одну тонну лизина. А стоимость лизина и треонина под 8 тыс. долларов. Эта добавленная стоимость остается в нашей стране", - рассказал он.

Президент нацеливает на то, чтобы брать можно было близлежащее хозяйство в районах Могилевской области, Минской области, расширять именно земельные сельхозугодья и на этих землях производить порядка 700 тыс. тонн зерна для производства комбикорма и аминокислот.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

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Пуховичский район весь отойдет под БНБК

16 предприятий Могилевской области, а в перспективе Быховский район отойдут именно под БНБК. "Мы рассматриваем сегодня Березинский район и еще шерсть территорий Червенского района для того, чтобы обеспечить сельхозугодьями "БНБК-АГРО", - сказал он. - Придадим ему статус сельскохозяйственного, чтобы он пользовался теми льготами, которыми пользуются все сельхозпредприятия. И на нашей белорусской земле будем производить сырье для этого уникального предприятия".

По словам заместителя премьер-министра, с 1 октября 2022-го категорически запретили закупать из-за пределов то, что БНБК будет производить.

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