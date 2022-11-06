Заяц: Ничего не тормозит и не мешает тому, чтобы мы сегодня торговали

У нас 1 млрд 242 млн к экспорту предыдущего года за 9 месяцев. Прогнозируем, что более 8 млрд долларов мы получим именно в текущем году. Если в прошлом году у нас было 6.700 млн, то в этом году 8.200, может быть, 8.300. Ничего не тормозит и не мешает тому, чтобы мы сегодня торговали.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси