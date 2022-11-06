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Заяц: Ничего не тормозит и не мешает тому, чтобы мы сегодня торговали
По итогам работы за 9 месяцев в текущем году объем валютных средств от экспортасоставляет 6 млрд долларов, 126 % относительно уровня прошлого года. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
У нас 1 млрд 242 млн к экспорту предыдущего года за 9 месяцев. Прогнозируем, что более 8 млрд долларов мы получим именно в текущем году. Если в прошлом году у нас было 6.700 млн, то в этом году 8.200, может быть, 8.300. Ничего не тормозит и не мешает тому, чтобы мы сегодня торговали.
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