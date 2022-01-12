Заяц: Сегодня мы переживаем исторический период, есть возможность вместе определить будущее Беларуси

Сегодня мы переживаем исторический период, есть возможность вместе определить будущее страны. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц во время диалоговой площадки на базе агрокомбината "Дзержинский". По словам сенатора, наши граждане активно высказывают предложения по Основному закону. Во время встречи люди интересовались пунктами о перераспределении полномочий между органами власти, появлении нового инструмента народовластия - Всебелорусского народного собрания. Также коллектив агрокомбината волнует сохранение социальной поддержки, оказание доступной медпомощи населению и бесплатного образования.