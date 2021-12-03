Макей: Не все в ЕС согласны с введением нового пакета санкций

Наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" абсолютно несостоятельны. Очевидно, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах - источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов.