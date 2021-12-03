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Макей: Не все в ЕС согласны с введением нового пакета санкций
МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с принятием США, Великобританией и Канадой очередного пакета санкций против нашей страны.Данное решение, говорится в документе, наглядно демонстрирует, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы.
Заявление МИД в связи с принятием очередного пакета санкций в отношении Беларуси
Наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" абсолютно несостоятельны. Очевидно, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах - источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов.
В внешнеполитическом ведомстве Республики Беларусь отметили, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. И подчеркнули: единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом - равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, к которому Беларусь готова вернуться в любой момент.
Но, как оказалось, в Евросоюзе далеко не все в курсе, что против Беларуси вводят новые ограничения. Вообще через санкционное противостояние невозможно достичь целей, при дальнейшей эскалации Евросоюз потеряет Беларусь. Эту мысль выразил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме. И многие из европейских политиков согласны с такой точкой зрения.
Эксклюзивное интервью Владимира Макея телеканалу "Беларусь 1" смотрите 4 декабря в "Панораме". А развернутую версию беседы - в "Главном эфире" в воскресенье, 5 декабря.
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