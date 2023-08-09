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Европейские чиновники никак не смогут повлиять на избранный Беларусью самостоятельный путь развития - МИД
Заявления и недружественные действия европейских чиновников не смогут повлиять на избранный Беларусью самостоятельный путь развития.Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с реакцией Евросоюза на очередную годовщину президентских выборов в Беларуси
В ведомстве отметили, что заявления высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС по случаю очередной годовщины президентских выборов в нашей стране целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Беларуси.
"Очевидно, что ЕС никак не желает смириться с тем, что три года назад ситуация в Беларуси пошла не по написанному в Брюсселе сценарию. Вынуждены в очередной раз разочаровать господина Борреля и иных деятелей - заявления и недружественные действия европейских чиновников не смогут повлиять на избранный Республикой Беларусь самостоятельный путь развития. Путь мира и созидания", - подчеркнули в МИД.
В министерстве обратили внимание, что, несмотря на незаконные санкции, закрытие воздушного пространства и блокировку границ, информационный прессинг, провокации со стороны отдельных членов Евросоюза, Беларусь смогла сохранить и укрепить свою государственность, обеспечить безопасность и экономическую стабильность.
"Белорусская модель поступательного развития и осмысленной трансформации общества доказала свою стрессоустойчивость и жизнеспособность. Риторика и лицемерная забота ЕС и его стран-членов о белорусском народе никого не должны вводить в заблуждение. Санкции в отношении целых отраслей нашей страны грубо нарушают социальные и экономические права, подрывают привычные жизненные устои тысяч простых белорусов. Тупиковость и оторванность от жизни агрессивной политики, реализуемой евроинститутами в отношении Беларуси, становится все более очевидной и гражданам самого ЕС. Здравые голоса европейцев все чаще прорываются сквозь тотальную западную цензуру. Скрывать от европейской общественности реальное положение дел в нашей стране, которую можно посетить и без оформления визы, становится все труднее", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.
"Брюсселю и иным европейским столицам, поддерживающим в том числе незаконные экстремистские формирования из числа белорусских граждан, пришло время уяснить: Беларусь продолжит следовать избранным курсом, отстаивать независимость и суверенитет страны, защищать мир на своей земле. Призываем Евросоюз признать и принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества в интересах безопасности и устойчивого развития всего нашего региона", - резюмировали в МИД.
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