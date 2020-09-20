Заявление Минтруда и соцзащиты Беларуси

Что-то наподобие листовок накануне распространили в сети Интернет. Якобы министр труда и социальной защиты Ирина Костевич обратилась к пенсионерам с просьбой отказаться от пенсионного обеспечения ради поддержки бюджета страны. Полная чушь и несостоятельное творчество.



На официальной странице Минтруда Ирина Костевич четко заявила - это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан. Гарантии, взятые на себя государством по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме. В ведомстве также обратили внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.



