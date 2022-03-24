Заявление о признании неформальной организации NEXTA террористической направлено в Верховный суд

В Верховный суд направлено заявление о признании неформальной организации NEXTA террористической, сообщает БелТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической", - сообщает надзорное ведомство.

С середины 2020 года эта организация объединяет экстремистски настроенных людей и склоняет их к участию в несанкционированных массовых акциях протеста, сопряженных с силовым противодействием сотрудникам правоохранительного блока, совершению актов терроризма, а также дискредитации органов государственной власти и управления в целях насильственного изменения конституционного строя Беларуси.



В частности, через размещение тематической информации в сообществах (каналах) налажено обучение технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям, в том числе с использованием материалов, которые подготовлены инициативами, входящими в террористическую организацию "Супрацiў".



В закрытых чатах интернета, используемых организацией NEXTA, организованы детальная проработка и планирование акций террористической и иной экстремистской направленности. Материалы о совершенных терактах и иных противоправных действиях направляются администраторам для пропаганды экстремисткой (в том числе террористической деятельности), вербовки новых сторонников.

Руководитель NEXTA Степан Путило включен Комитетом государственной безопасности в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Результаты и последствия противоправных деяний подтверждены среди прочего материалами уголовных дел, находящихся и находившихся в производстве следственных подразделений. В частности, они касаются разжигания иной социальной вражды или розни, массовых беспорядков, актов терроризма, организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного участия в них, измены государству, заговора или иных действий, совершенных с целью захвата государственной власти, призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, создания экстремистского формирования, финансирования экстремистской деятельности.