Заявление Совета Палаты представителей в отношении неприглашения Беларуси и России на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора

31 марта 2022 года Советом Палаты представителей принято Заявление в отношении неприглашения официальных представителей из Беларуси и России на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь крайне негативно восприняли информацию о неприглашении официальных представителей Беларуси и России в этом году на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.

Мы расцениваем этот шаг как публичный акт неуважения к той роли, которую сыграли народы СССР в ходе разгрома фашизма, и жертве, которую принесли на алтарь Великой Победы Беларусь и Россия.

Вклад Советской армии в освобождение народов Европы от нацизма неоспорим. Именно в результате успешных операций советских войск произошел коренной перелом во Второй мировой войне.

Законы истории неумолимы, и тот, кто их искажает, рискует столкнуться с серьезными политическими вызовами.

Любое посягательство на историческую правду встретит с нашей стороны самый решительный отпор. Историческая память должна оставаться вне политического контекста.

Народ Беларуси, ставший в годы Второй мировой войны жертвой геноцида, очень бережно относится к таким ценностям, как мир, безопасность, свобода и право на жизнь. Эти ценности должны быть общими и неделимыми.