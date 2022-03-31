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Заявление Совета Палаты представителей в отношении неприглашения Беларуси и России на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора
31 марта 2022 года Советом Палаты представителей принято Заявление в отношении неприглашения официальных представителей из Беларуси и России на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь крайне негативно восприняли информацию о неприглашении официальных представителей Беларуси и России в этом году на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
Мы расцениваем этот шаг как публичный акт неуважения к той роли, которую сыграли народы СССР в ходе разгрома фашизма, и жертве, которую принесли на алтарь Великой Победы Беларусь и Россия.
Вклад Советской армии в освобождение народов Европы от нацизма неоспорим. Именно в результате успешных операций советских войск произошел коренной перелом во Второй мировой войне.
Законы истории неумолимы, и тот, кто их искажает, рискует столкнуться с серьезными политическими вызовами.
Любое посягательство на историческую правду встретит с нашей стороны самый решительный отпор. Историческая память должна оставаться вне политического контекста.
Народ Беларуси, ставший в годы Второй мировой войны жертвой геноцида, очень бережно относится к таким ценностям, как мир, безопасность, свобода и право на жизнь. Эти ценности должны быть общими и неделимыми.
Депутаты Палаты представителей сожалеют, что памятные мероприятия, посвященные освобождению концлагерей, стали разъединительным фактором сейчас, когда неонацизм и ксенофобия опять распространяются в Европе.
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