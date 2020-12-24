Заявление Совета Республики Национального собрания Беларуси

Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды".