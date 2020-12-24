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Заявление Совета Республики Национального собрания Беларуси
Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды".
Также в заявлении отмечается, что мировое сообщество безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности.
"Американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах. Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности".
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