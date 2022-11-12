Европейское агентство Frontex развеяло миф о наплыве беженцев из Беларуси

Заявления сопредельных стран ЕС о миграционном давлении со стороны Беларуси не соответствуют реальности. Об этом в своем Telegram-канале пишет Государственный пограничный комитет, сообщает БелТА.

В качестве примера в публикации приводятся данные, которые опубликовало Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ "Фронтекс". "Эта информация опровергает заявление Польши и стран Балтии о беспрецедентном наплыве беженцев с территории Беларуси", - говорится в публикации.

Статистические данные показывают, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы - 60 тыс. незаконных пересечений границы за 2021 год. На границе ЕС и Беларуси было зафиксировано только 8 тыс. таких пересечений - эта цифра пришлась на пик миграционного кризиса.