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Европейское агентство Frontex развеяло миф о наплыве беженцев из Беларуси
Заявления сопредельных стран ЕС о миграционном давлении со стороны Беларуси не соответствуют реальности. Об этом в своем Telegram-канале пишет Государственный пограничный комитет, сообщает БелТА.
В качестве примера в публикации приводятся данные, которые опубликовало Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ "Фронтекс". "Эта информация опровергает заявление Польши и стран Балтии о беспрецедентном наплыве беженцев с территории Беларуси", - говорится в публикации.
Статистические данные показывают, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы - 60 тыс. незаконных пересечений границы за 2021 год. На границе ЕС и Беларуси было зафиксировано только 8 тыс. таких пересечений - эта цифра пришлась на пик миграционного кризиса.
"Исходя из этих данных, все заявления сопредельных стран ЕС о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Беларуси не соответствуют реальности, - отметили в ГПК. - Тема миграционного кризиса искусственно нагнетается исключительно для сокрытия истинных мотивов стягивания тысяч военных к белорусской границе".
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