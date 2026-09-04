Зажечь искру патриотизма - республиканская акция "Беларусь адзіная" продолжает турне по стране

Краткий пересказ от ИИ

В преддверии Дня народного единства продолжает турне по стране республиканская акция "Беларусь адзіная"! Сегодня проект принимали Червень и Смиловичи. Никаких скучных лекций - только живой диалог на равных.

В нынешнем сезоне проект полностью обновил формат, сделав ставку на молодое поколение. Так, активные представители молодежи выезжают в регионы, чтобы говорить со сверстниками на одном языке.

На встрече в Червенском строительном колледже учащиеся узнали о том, как далеко шагнула страна за годы независимости, почему единство - это главный ресурс для будущего. Говорили и про сохранение исторической правды. Сегодня она выступает надежным барьером против геополитических вызовов.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

"История Беларуси - это достаточно обширный пласт материала со своими подводными камнями. Важно сделать правильные акценты, чтобы доступно, без фейков, донести аудитории настоящую историю Беларуси, а не переписанную политическими силами наших соседей. Историю Беларуси, которую мы как нация знаем, которую рассказывали нам наши бабушки и дедушки, наши учителя. Эту историю мы принесли сегодня ребятам".

"Это был очень интересный опыт, потому что раньше я такого не видел. Сейчас я понял, что есть много единомышленников. Пусть мы и разные: у каждого разный характер, разные цели, но у нас одинаковые стремления", - поделился учащийся Червенского строительного колледжа Артем Булатов.

Молодежной аудитории в Смиловичском государственном колледже, которая хорошо знает, чего стоит труд на земле и как важны его плоды, предложили поговорить о значимости традиций, истории страны, без чего невозможно построить достойное будущее.

"Я понял, что мы все едины, мы все равноправны, мы все дружим друг с другом. Беларусь - это единая страна, где мы все общаемся, и мы мирные люди", - сказал участник акции.

Евгения Спруть, заместитель председателя молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси:

"Всегда приятно, когда о важных темах рассказывают люди твоего возраста, которые знают, как лучше донести информацию. Цель нашего проекта - рассказать о Дне народного единства, передать главные исторические ценности подрастающему поколению. Мы хотим зажечь в их глазах искру патриотизма, которая будет продолжать расти, и они смогут передать ее своим будущим детям".

За годы акция "Беларусь адзіная" стала той самой ниточкой, которая связывает прошлое и будущее, столицу и регионы, разных людей одной, единой страны.

Акция охватит 25 городов во всех 6 областях и 32 колледжа. Следующие города на карте единства - Слуцк и Любань.