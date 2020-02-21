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Зборнік прозы Update - мiжнародны кніжны праект Беларусі, ЗША і Ізраіля
Сёння ў свеце налічваецца больш за шэсць тысяч моў. Палова з іх знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Менавіта дзеля іх захавання ў 1999 годзе рашэннем ЮНЕСКА быў аб'яўлены Міжнародны дзень роднай мовы, якi адзначаецца сёння.
Гэта Зоя Падліпская - адна з 4 аўтараў кнiгi ў рамках мiжнароднага праекта. Чатыры жанчыны са сваёй асабістай гiсторыяй кахання.
Зборнік прозы Update - мiжнародны кніжны праект, якi супольна рэалізуюць пісьменніцы Беларусі, ЗША і Ізраіля.
Ідэя творчага тандэму нарадзілася дзякуючы знаёмству і крэатыўнасці пісьменніц. Але ж усе сцвярджаюць, што праект бы не атрымаўся без 16-гадовай стыпендыяткі прэзідэнцкага фонду Сафіі Ворсы.
Сёння набыць кнігу можна ў крамах Беларусі, прыблізны кошт - 10 рублёў.
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