Здание бизнес-центра в Минске окрасилось в цвета флага Ливана

Жизнь Бейрута разделилась на до и после. Об этом пишут и местные СМИ, и мировые издания. Здесь объявлен двухнедельный режим чрезвычайной ситуации.



Более сотни погибших, тысячи пропавших без вести в результате взрыва 4 августа. В знак скорби и солидарности мультимедийный фасад здания бизнес-центра в Минске окрасили в цвета флага Ливана.



