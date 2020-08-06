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Здание бизнес-центра в Минске окрасилось в цвета флага Ливана

Жизнь Бейрута разделилась на до и после. Об этом пишут и местные СМИ, и мировые издания. Здесь объявлен двухнедельный режим чрезвычайной ситуации.

Более сотни погибших, тысячи пропавших без вести в результате взрыва 4 августа. В знак скорби и солидарности мультимедийный фасад здания бизнес-центра в Минске окрасили в цвета флага Ливана.

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