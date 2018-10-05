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Здание бывшей Ошмянской синагоги. Как изменится культурный объект
Из склада потребкооперации в обновленную историческую достопримечательность. Здание бывшей Ошмянской синагоги получит шанс на вторую жизнь. Восстановить важную историческую ценность возможно. Проект представили в столице. Как изменится культурный объект, узнала Лидия Заблоцкая.
Во время войны в здании бывшей синагоги было гетто, в котором находились более 4 тысяч узников. При СССР - склад продукции потребкооперации. Сегодня памятнику иудейского зодчества чуть более ста лет. Только в 2012-ом здание перешло на баланс краеведческого музея. Сейчас там проводят экскурсии. Есть что показать: старинные панно со знаками зодиака, купол, напоминающий звездное небо. Однако просят заранее надеть строительную каску. Символ еврейской культуры Ошмян под угрозой натурального разрушения. Роспись тусклая, крыша дырявая, штукатурка осыпанная.
Инициатива возродить памятник архитектуры пришла от Комитета международного совета по памятникам и местам. Однако с уточнением: возвращать синагоге ее прежнюю функцию - молельного дома - не придется. В городе не осталось еврейской общины. Исторический объект хотят сделать полезным и инфраструктурным.
Чтобы вдохнуть жизнь в культурный объект, проектировщики уже начали реализацию задуманного. Интерьер расчистили от мусора, заклеили фрагменты уникальной живописи. Впереди консервация фасадов, подготовка кровли и три этапа восстановления всего помещения. Основной из них - заселение части здания женского отделения - бабинца.
В Беларуси 3 десятка бывших синагог. Многие из них давно не используются по назначению. Ошмянская синагога может также зажить новой культурной жизнью.
Десятки миллионов евро. Столько стоит новая жизнь заброшенного здания. Возродят ли синагогу для туристов или признают ненужной - вопрос открытый. Документы доработают с Минкультом. Будущее памятника еврейской культуры сейчас в их руках.
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