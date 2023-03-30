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Здание столичного планетария ждет реконструкция
Для самой яркой звезды Минска - новая огранка. Здание столичного планетария ждет реконструкция. Уже завершили обследование самого комплекса - в том числе и обсерватории. Пока ведется документальная работа. Обновление же начнется с замены крыши. Планетарий - ценный и уникальный объект как для города, так и для страны. В доме любителей астрономии реализуют разнообразные проекты, в частности, "Шаг в науку", "Музыка и звезды". Также проводят совместные программы с учреждениями культуры и сотрудниками НАН Беларуси. Под небосводом планетария и обсерватории создают фильмы о космосе, созвездиях и Луне, юные астрономы презентуют свои научно-исследовательские проекты.
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