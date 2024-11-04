"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"

Первый Международный молодежный форум "Диалог будущего" стартовал в Минске, собрав более 300 единомышленников - представителей органов государственной власти, ведущих российских и белорусских организаций бизнеса, сферы креативных индустрий, средств массовой информации, а также молодых людей из Беларуси и Донецкой Народной Республики.

Молодежь - это 16 % населения Земли. Но в то же самое время это 100 % будущего населения Земли. Вот такой интересный факт привели в кулуарах форума. Стартовым мероприятием стала церемония торжественного открытия и пленарное заседание. Делегаты двух братских стран в ходе круглых столов уже заглянули за горизонты развития предпринимательства, оценили социальную миссию молодежи, а также наметили точки по ее интеграции в различные креативные отрасли.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Здесь есть ребята, которые занимаются в сфере агропромышленного комплекса, в сфере предпринимательства, культуры, информационной безопасности. И здесь целая палитра очень классных лекторов, которые помогут молодым людям быть более эффективными. Здесь собираются лидеры, которые дальше будут разгонять как по кровотоку важные тезисы по своим коллективам".