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"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Автор:Виктория Шаркова
Первый Международный молодежный форум "Диалог будущего" стартовал в Минске, собрав более 300 единомышленников - представителей органов государственной власти, ведущих российских и белорусских организаций бизнеса, сферы креативных индустрий, средств массовой информации, а также молодых людей из Беларуси и Донецкой Народной Республики.
Молодежь - это 16 % населения Земли. Но в то же самое время это 100 % будущего населения Земли. Вот такой интересный факт привели в кулуарах форума. Стартовым мероприятием стала церемония торжественного открытия и пленарное заседание. Делегаты двух братских стран в ходе круглых столов уже заглянули за горизонты развития предпринимательства, оценили социальную миссию молодежи, а также наметили точки по ее интеграции в различные креативные отрасли.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Здесь есть ребята, которые занимаются в сфере агропромышленного комплекса, в сфере предпринимательства, культуры, информационной безопасности. И здесь целая палитра очень классных лекторов, которые помогут молодым людям быть более эффективными. Здесь собираются лидеры, которые дальше будут разгонять как по кровотоку важные тезисы по своим коллективам".
Мероприятия рассчитаны на 2 дня. Цель форума предполагает создание единой платформы для внедрения инноваций в молодежном предпринимательстве, укрепление межкультурных связей, а также построение долгосрочных отношений между молодежью Беларуси и России.
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