"Здесь все для людей": история многодетной матери, променявшей Латвию на белорусский агрогородок

Мирное небо, стабильность и человеческое отношение - то, что сегодня ценят во всем мире. Ирина Веремейчик - мать шестерых детей, полтора года назад променяла жизнь в Латвии на белорусский агрогородок Моталь. Причин для этого оказалось много. Одна из них - отношение к русскоговорящим, которое, по словам Ирины, усугубляется с каждым днем.

Изначально Ирина Веремейчик переехала в Лядовичи. Спустя год их дом - уютный агрогородок Моталь. Переезд внутри Беларуси был связан с близостью детского сада и школы. Ирине, как единственному кормильцу, было сложно сочетать работу продавца с воспитанием детей, и она решилась на перемены.

"Что ни делается, делается все к лучшему, - делится Ирина. - Зачем стоять на месте, когда можно идти вперед?"

Главный документ - вид на жительство

На этой неделе у семьи знаменательное событие: они уже получили вид на жительство. "Документы готовы. Позвонили, что можно приезжать, забирать, - рассказывает героиня. - Надо делать все в ускоренном виде, потому что надо девочкам документы подавать. Вторник у нас будет насыщенный день".

Образование и медицина: шокирующая разница

Старшие дочери Ирины уже повзрослели: они закончили 9 и 10 классы и решили поступать вместе в колледж в Жабинке на поваров-кондитеров.

"Условия, конечно, супер, - восхищается мама. - Общежитие дают. Можно договориться, что они будут вдвоем в одной комнате. Цена - 8 рублей за человека в месяц. Трехразовое питание бесплатное. В Латвии такого нет".

Ирина приводит пример своей соседки, дочь которой училась в Елгаве и платила за общежитие 120 евро в месяц.

"Когда я услышала условия и цены, я была в таком радостном шоке, что до сих пор не могу поверить, что есть такая страна, где все идет в лучшую сторону. Все для людей. Для молодежи", - говорит она.

"Я родилась в Латвии, прожила там. Я здесь намного себя спокойнее чувствую. Во-первых, отношение к детям нормальное. Нет такого предвзятого отношения, когда девочки в школе там разговаривали по-русски, сразу было предвзятое отношение. Предвзятое отношение, и рот закрывали. Здесь же все спокойно, все на позитиве", - рассказала Ирина.

Трудности, которые были связаны с переездом из Латвии, ничто по сравнению с тем, какое давление семья там испытала.

Одна из главных проблем, с которой столкнулась семья в Латвии, - языковой барьер. Младший сын Ирины, Николас, практически не говорил, когда они переехали. В латвийском саду ему запрещали говорить по-русски, заставляя общаться только на латышском.

"Когда ребенок живет в русской семье, он все понимает на русском. А когда от четырехлетнего ребенка требуют знать латышский и говорят, что я должна с ним дома говорить по-латышски, я сказала: "Нет, мы - русская семья. Я не буду ломать свой язык", - вспоминает Ирина.

С переездом в Беларусь давление исчезло. Мальчик начал говорить, задавать вопросы.

Особое внимание Ирина уделяет медицине. Сравнивая подходы двух стран, она приходит к шокирующим выводам. В Беларуси даже в агрогородке можно бесплатно и без очередей сделать УЗИ и электрокардиограмму. В Латвии же на прием нужно записываться за три месяца и платить по 4 евро за каждую процедуру.

"Если бы мы сюда не приехали, нам бы не посоветовали врача. В Латвии вряд ли бы мы избавились от проблем. Я боюсь думать, что было бы хуже, - признается она. - Здесь все идет по плану. Проходили медицинскую комиссию для вида на жительство, все анализы сдавали. Николасу 6 лет исполнилось, нам сразу надо медкомиссию проходить. В Латвии такого нет. А в Латвии хорошо, если позвонят, что прививку надо. А чтобы пройти полный курс обследования... Мы здесь живем в агрогородке, тут можно пойти без проблем сделать УЗИ, электрокардиограмму, все это без очереди на три месяца вперед и бесплатно. В Латвии ты звонишь, записываешься. Хорошо, если ты только через три месяца попадешь. Например, чтобы электрокардиограмму сделать, надо заплатить 4 евро".

Еда, которая объединяет: любовь через вкус

Отдельная тема, которая объединяет всю семью, даже взрослых детей, оставшихся в Латвии, - это еда. Как говорит Ирина, любовь к Беларуси у ее сыновей началась со вкуса.

"Когда сын позвонил по видеосвязи, а мы жарили колбаски, он сказал: "Мама, не дразни меня". Он купил в Латвии докторскую колбасу за 8 евро и выкинул, потому что это "бумага бумагой, вкуса нет", - делится она. - Говорит: "С вашими не сравнится. Теперь это большая проблема - подобрать продукты по качеству. В Латвии это просто невозможно".

Взгляд детей: завидуют, но не уезжают

Старшая дочь Ирины, которая тоже решила стать поваром, признается, что в Беларуси ей нравится намного больше, чем в Латвии. Она поддерживает связь с друзьями из Прибалтики и делится фотографиями белорусских вкусняшек.

"Мои знакомые в Латвии в шоке от того, как здесь дешево. Они завидуют выбору продуктов и ценам, - смеется девушка. - Некоторые тоже хотели бы попробовать, но пока только завидуют".

"Отец народа"

Итогом нашего разговора стали слова Ирины о том, что для нее значит Президент Беларуси.

"Батька всегда на защите своего народа и для народа. Если бы не он... Я реально понимаю, что его не зря так прозвали, - говорит Ирина. - Отец народа, который стоит на защите своего народа".

История семьи Ирины Веремейчик - это не просто смена географии. Это осознанный выбор в пользу человеческого отношения, доступной медицины, качественного образования и, конечно, вкусной жизни. Переехав в Беларусь, она и ее трое младших детей перестали выживать и начали жить и дышать полной грудью.