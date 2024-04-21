"Здесь оттачивается человеческое милосердие". Активисты БСЖ Белтелерадиокомпании взяли под опеку центр помощи бездомным животным под Минском

Я думаю, если бы животные могли говорить, чтобы они рассказали про человека. Но многое в этих историях нам вряд ли бы понравилось. Зачастую это были бы рассказы и про человеческую тщедушность, и про безразличие, про черствость, предательство. А ведь братья наши меньшие чувствуют так же, как и мы, но они про это молчат. Но как много говорят их глаза. Загляните в них. Иногда мне кажется, что они более человечные, чем мы.

Елена Насачева, ведущая, член первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании