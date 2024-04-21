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"Здесь оттачивается человеческое милосердие". Активисты БСЖ Белтелерадиокомпании взяли под опеку центр помощи бездомным животным под Минском
"Долина трех китов" - место, где любящих хозяев уже нашли более трех десятков собак. Центр помощи бездомным животным находится в 30 километрах от Минска. Он совсем молодой и требует поддержки. По сути, это группа волонтеров, объединенных общей идеей спасения.
Центр взяли под патронат активистки БСЖ Белтелерадиокомпании.
Десяткиглаз, глубина которых смутить может даже человека с крепкими нервами. В них боль и длинная дорога к тому, чтобы вновь поверить в человека.
Это сегодня они встречают нас виляющими в такт хвостами. А в стихийнике под Марьиной Горкой, откуда их забрали волонтеры, многие прятались и даже зарывались в норы.
Острое желание спасти животных приводило волонтеров туда снова и снова. Разобрать стихийник было непросто и финансово, и морально.
Я думаю, если бы животные могли говорить, чтобы они рассказали про человека. Но многое в этих историях нам вряд ли бы понравилось. Зачастую это были бы рассказы и про человеческую тщедушность, и про безразличие, про черствость, предательство. А ведь братья наши меньшие чувствуют так же, как и мы, но они про это молчат. Но как много говорят их глаза. Загляните в них. Иногда мне кажется, что они более человечные, чем мы.
Больных и обессиленных разбирали по домам на передержки. Так и родилась идея своего центра помощи. В Марьиной Горке найти необходимую территорию не удалось. Навстречу пошла власть в Дзержинском районе. Так появился центр помощи "Долина трех китов".
И слезы наворачиваются на глаза, и сердце переполняется добром. Здесь оттачивается человеческое милосердие. Мир сегодня нуждается в особой дозе доброты.
К приходу сюда волонтеров на территории уже были лошади. И тоже с судьбой непростой. Планировался клуб, но что-то пошло не так. А лошади остались.
У каждой собаки своя история
Панда - умный игривый пес, будто из фильма "Елки лохматые". Тигран - красавец с необычным окрасом, явный охотник. Луна – глаза выдают хаски. Здесь у каждой собаки своя история. Неравнодушие и любовь им помогли социализироваться. Подставляют спинки, чтобы их почесали - это уже показатель.
За время нахождения в центре хвостатые привыкли к порядку, командам. Ждут новых хозяев. Более трех десятков уже нашли. Это большая работа волонтеров. Теперь им помогает и магия телеэфира.
Люди, которые взяли на себя ответственность и приютили их у себя, это люди с большим чистым сердцем. Такое сделать может не каждый человек.
Возят из Минска корм в свободное от работы время, ухаживают, играют, гуляют по лесу. Своими руками с помощью таких же неравнодушных пополняют центр вольерами, новыми теплыми будками. Рабочие руки всегда нужны. Поддоны, к примеру, превратятся в новое жилье для спасенных, а, возможно, и в беседки для волонтеров. Многие приезжают сюда на часик с едой и вкусняшками, как наша группа активистов Белорусского союза женщин, а остаются до вечера. Хочется помочь максимально.
Ведь каждая история - счастливая история, когда и мордочкой на подушке, и в обнимку. Она дает силы на новые спасения.
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