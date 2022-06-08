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"Здесь память о войне..." - выставка артефактов Великой Отечественной в Борисове

Редкие артефакты времен Великой Отечественной войны. В краеведческом центре Борисовской библиотеки экспозиция под названием "Здесь память о войне…". Почти сотня предметов: книги, архивы, периодика, награды бойцов Красной армии, документы, а также походная амуниция, посуда и предметы быта немецкой армии. Редкие экспонаты библиотеке предоставили борисовские коллекционеры Михаил Слепуха и Сергей Градович.


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Особый предмет нашей гордости - это книги из редкого фонда нашей библиотеки. Особое внимание хочется обратить на книги, изданные в годы войны в эвакуации, год издания 1943. Это книга "Альманах Беларусь" и обращение воинов-белорусов, партизан ко всему белорусскому народу. Интересная особенность этой выставки, что Михаил Слепуха предоставил в экспозицию документы своего отца Федора Филипповича Слепухи, который в годы Великой Отечественной войны был участником французского Сопротивления.
Людмила Тиханович, научный сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева

Выставка "Здесь память о войне..." в Год исторической памяти приурочена ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.