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"Здесь память о войне..." - выставка артефактов Великой Отечественной в Борисове
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Редкие артефакты времен Великой Отечественной войны. В краеведческом центре Борисовской библиотеки экспозиция под названием "Здесь память о войне…". Почти сотня предметов: книги, архивы, периодика, награды бойцов Красной армии, документы, а также походная амуниция, посуда и предметы быта немецкой армии. Редкие экспонаты библиотеке предоставили борисовские коллекционеры Михаил Слепуха и Сергей Градович.
Особый предмет нашей гордости - это книги из редкого фонда нашей библиотеки. Особое внимание хочется обратить на книги, изданные в годы войны в эвакуации, год издания 1943. Это книга "Альманах Беларусь" и обращение воинов-белорусов, партизан ко всему белорусскому народу. Интересная особенность этой выставки, что Михаил Слепуха предоставил в экспозицию документы своего отца Федора Филипповича Слепухи, который в годы Великой Отечественной войны был участником французского Сопротивления.
Выставка "Здесь память о войне..." в Год исторической памяти приурочена ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.