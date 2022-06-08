"Здесь память о войне..." - выставка артефактов Великой Отечественной в Борисове

Особый предмет нашей гордости - это книги из редкого фонда нашей библиотеки. Особое внимание хочется обратить на книги, изданные в годы войны в эвакуации, год издания 1943. Это книга "Альманах Беларусь" и обращение воинов-белорусов, партизан ко всему белорусскому народу. Интересная особенность этой выставки, что Михаил Слепуха предоставил в экспозицию документы своего отца Федора Филипповича Слепухи, который в годы Великой Отечественной войны был участником французского Сопротивления.

Людмила Тиханович, научный сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева