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"Здесь с пола есть можно!" Американка поделилась эмоциями и сравнила метро Минска и Нью-Йорка
Минское метро вновь впечатлило иностранцев. Белорусский блогер поделилась эмоциями своей американской свекрови от столичного метро в соцсетях. Ролик стал вирусным и собрал уже более 450 тысяч просмотров. А фраза "здесь с пола есть можно!" стала крылатой.
Блогер отметила: все, что говорит ее свекровь, это в сравнении с метро Нью-Йорка. Уже давно оно имеет не самую лучшую репутацию и стало отдельным трендом в TikTok. Там в одном из приложений для планирования городских поездок даже добавили функцию детектора крыс в американском метро. В итоге, по отчетам пользователей, остановка "Грант-авеню" в Бруклине оказалась самой густонаселенной грызунами. Белорусское же метро покоряет наших гостей постоянно.
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