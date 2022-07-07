Здоровая улыбка детей - Минский городской детский клинический центр по стоматологии открылся после капремонта

Увеличилось количество кабинетов, появился хирургический блок. В Минске после модернизации открылся городской детский клинический центр по стоматологии. Одна из его особенностей - стоматологические установки. Все они отечественного производства. От функционального кресла, монитора, светильника до современного оборудования врача. Рассчитан центр на 300 посещений в смену.

Кроме того, на базе центра студенты медуниверситета будут отрабатывать практические навыки. Это станет возможным благодаря диагностическому и лечебному оборудованию, оснащенному камерами. Процесс лечения и диагностики может транслироваться в конференц-зал. Студенты в режиме онлайн будут проходить мастер-классы и готовиться к самостоятельной работе.