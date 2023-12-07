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Здоровье и вдохновение! Ученики и выпускники заслуженного коллектива "Мара" собрались на одном паркете
"Мечта" тех, кто любит танцевать! Двигаться в такт вальса, ча-ча-ча, танго, румбы научат не только для себя - в унисон с аккомпанементом оркестра на публике. Отдельной программой для людей разного возраста, профессий и способностей вдохновляют в танцевальном клубе "Мечта". Любительский коллектив носит звание заслуженного, 59 лет им руководит Лидия Кац-Лазарева. Автор и идейный вдохновитель классических балов, флеш-мобов и танцевальных вечеров под открытым небом.
О хобби, которое укрепляет здоровье и дает вдохновение, - Александра Гойтан (видео).
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