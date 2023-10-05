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Здоровье, культура, образование и туризм - делегация из Никарагуа плодотворно пообщалась с руководством Мингорисполкома

Создание совместных промышленных предприятий, проекты в сфере здравоохранения, а также культурный и образовательный обмен. Делегация Национальной ассамблеи Республики Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома. Во время рабочего визита стороны подписали ряд соглашений. Определенные договоренности уже достигнуты в сфере культуры и образования. Сегодня в вузах столицы учатся почти 20 тысяч зарубежных студентов, наши учреждения готовы развивать сотрудничество с новыми странами. Зарубежные гости отметили и высокий уровень нашей медицины, а также качество продукции промышленных предприятий.

Наша делегация приехала расширить дружелюбные связи с Минском, а также организовать сотрудничество во всех сферах. За эти дни мы уже успели посетить Музей Великой Отечественной войны, а также ряд предприятий, в том числе Минский тракторный завод, где изготавливают технику высокого качества, которую мы планируем покупать.
Арлинг Патрисия Алонсо Гомес, первый заместитель председателя Национальной ассамблеи Никарагуа
Рассказали, насколько у нас сильно здравоохранение и туризм. По здравоохранению мы тоже готовы предусмотреть в части постковидного лечения, лечения других каких-то заболеваний. И в дальнейшем это санаторно-курортный отдых. Также мы обсудили тему экономики. Они заинтересованы в нашей сельскохозяйственной технике. У нас хорошие лизинговые программы.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома

В июле с мэрией столицы Манагуа был заключен контракт на поставку белорусских машин МАЗ. Также достигнута договоренность о поставках почти 200 единиц техники "Амкодор" для строительной отрасли и коммунального хозяйства Никарагуа.

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