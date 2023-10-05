Здоровье, культура, образование и туризм - делегация из Никарагуа плодотворно пообщалась с руководством Мингорисполкома

Рассказали, насколько у нас сильно здравоохранение и туризм. По здравоохранению мы тоже готовы предусмотреть в части постковидного лечения, лечения других каких-то заболеваний. И в дальнейшем это санаторно-курортный отдых. Также мы обсудили тему экономики. Они заинтересованы в нашей сельскохозяйственной технике. У нас хорошие лизинговые программы.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома