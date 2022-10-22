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Здоровое общество и социальные проекты - какие еще рекомендации выработали делегации Беларуси и России во время семинара в Калининграде?

Самый главный ресурс - человеческий капитал. В Калининградской области прошло заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Беларуси и России. Депутаты, министры, медики, ученые и специалисты двух стран сверили часы в вопросах демографической политики в Союзном государстве. Подробности у Екатерины Тихомировой.

Физическое и нравственное здоровье - важные составляющие идеологии. Без них невозможно создать здоровое общество. А общие вызовы и угрозы диктуют Союзному государству необходимость выработать совместные подходы для решения демографических проблем. Тем более Россией и Беларусью само понятие "демографическая политика" было признано приоритетным в начале двухтысячных.

Нельзя прятать голову в песок. Произвести настройку методик и практик, обменяться опытом и найти единый подход к решению общих проблем низкой рождаемости, физического и ментального здоровья детей, а также представителей старшего поколения - главные темы, которые обсуждали на 70-м заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании в Калининграде около 80 специалистов: депутаты, представители министерств, органов власти, ведущие ученые и специалисты.

Принципиальные подходы у нас одинаковы. Но, понятно, что инструменты есть разные. Поэтому очень важно сегодня обменяться знаниями о том, какие инструменты есть, и выбрать наиболее эффективные. Мы же понимаем, что никто семи пядей во лбу не бывает. Где-то есть более эффективные и результативные инструменты у Беларуси, есть какие-то новшества у нас. Важно выработать единый подход.
Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области (Россия)

Проблемы демографии и старения населения остро стоят во всем мире. И если во втором случае речь идет, скорее, об увеличении продолжительности жизни (что, безусловно, позитивная тенденция), то вот в первом рождаемость снизилась, уменьшилось количество женщин детородного возраста, в целом женщины начали рожать в более позднем возрасте. Беларусь и Россия в данном вопросе двигаются в ногу. Уже гармонизировали законодательство в части материнского или семейного капитала.


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Очень большая поддержка в Российской Федерации и Республике Беларусь оказывается не только многодетным семьям, но и при рождении любого ребенка. Но эти меры дают кратковременный эффект. Поэтому нам сейчас надо понять, что нужно сделать дальше, чтобы семьи формировались, чтобы меньше было разводов, чтобы больше рожали и было более высокое качество жизни. Нам надо в законодательстве найти ту точку роста, которая касается нематериальных благ для семьи. Потому что мы видим, что материальные блага срабатывают уже не так активно, как это было ранее.
Людмила Макарина-Кибак, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению

Без внимания не остается и старшее поколение. В рамках Союзного государства планируется проводить фестиваль пожилых людей "За активное долголетие", который станет площадкой по обмену инновационными практиками.

Демография и активное долголетие сегодня очень актуальны. Мы понимаем, что население стареет во всем мире. И стареет оно и в Республике Беларусь, и в России. Наша задача сегодня - разработать те мероприятия, те рекомендации, которые позволят людям 65+ оставаться на рынке труда, заниматься образованием, переобучением и, конечно, вести здоровый образ жизни.
Людмила Кананович, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению

Человеческий капитал - базовая ценность Союзного государства

Распространение стандартов здорового образа жизни, начиная с самого раннего детства, по мнению участников семинара, - один из основных приоритетов социальной и экономической политики в области развития человеческого капитала.

Сегодня на пленарном заседании специалистами был высказан очень важный тезис: чтобы человек подошел к активному долголетию, фундамент надо закладывать в детстве. Вопросы семейственности, то, как позиционирует семья данное направление, - это тоже очень важно.
Татьяна Оленская, завкафедрой медицинской реабилитации Витебского государственного медуниверситета, главный внештатный специалист по гериатрии управления здравоохранения Витебского облисполкома

Результатом работы семинара в Калининграде стал проект рекомендаций по обеспечению охраны и укреплению детского здоровья, реализации демографической политики и программ активного долголетия в Союзном государстве. Итоговый доработанный документ направлен министерствам и ведомствам двух стран.

Фото:pixabay.com

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