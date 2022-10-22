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Здоровое общество и социальные проекты - какие еще рекомендации выработали делегации Беларуси и России во время семинара в Калининграде?
Самый главный ресурс - человеческий капитал. В Калининградской области прошло заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Беларуси и России. Депутаты, министры, медики, ученые и специалисты двух стран сверили часы в вопросах демографической политики в Союзном государстве. Подробности у Екатерины Тихомировой.
Физическое и нравственное здоровье - важные составляющие идеологии. Без них невозможно создать здоровое общество. А общие вызовы и угрозы диктуют Союзному государству необходимость выработать совместные подходы для решения демографических проблем. Тем более Россией и Беларусью само понятие "демографическая политика" было признано приоритетным в начале двухтысячных.
Нельзя прятать голову в песок. Произвести настройку методик и практик, обменяться опытом и найти единый подход к решению общих проблем низкой рождаемости, физического и ментального здоровья детей, а также представителей старшего поколения - главные темы, которые обсуждали на 70-м заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании в Калининграде около 80 специалистов: депутаты, представители министерств, органов власти, ведущие ученые и специалисты.
Принципиальные подходы у нас одинаковы. Но, понятно, что инструменты есть разные. Поэтому очень важно сегодня обменяться знаниями о том, какие инструменты есть, и выбрать наиболее эффективные. Мы же понимаем, что никто семи пядей во лбу не бывает. Где-то есть более эффективные и результативные инструменты у Беларуси, есть какие-то новшества у нас. Важно выработать единый подход.
Проблемы демографии и старения населения остро стоят во всем мире. И если во втором случае речь идет, скорее, об увеличении продолжительности жизни (что, безусловно, позитивная тенденция), то вот в первом рождаемость снизилась, уменьшилось количество женщин детородного возраста, в целом женщины начали рожать в более позднем возрасте. Беларусь и Россия в данном вопросе двигаются в ногу. Уже гармонизировали законодательство в части материнского или семейного капитала.
Очень большая поддержка в Российской Федерации и Республике Беларусь оказывается не только многодетным семьям, но и при рождении любого ребенка. Но эти меры дают кратковременный эффект. Поэтому нам сейчас надо понять, что нужно сделать дальше, чтобы семьи формировались, чтобы меньше было разводов, чтобы больше рожали и было более высокое качество жизни. Нам надо в законодательстве найти ту точку роста, которая касается нематериальных благ для семьи. Потому что мы видим, что материальные блага срабатывают уже не так активно, как это было ранее.
Без внимания не остается и старшее поколение. В рамках Союзного государства планируется проводить фестиваль пожилых людей "За активное долголетие", который станет площадкой по обмену инновационными практиками.
Демография и активное долголетие сегодня очень актуальны. Мы понимаем, что население стареет во всем мире. И стареет оно и в Республике Беларусь, и в России. Наша задача сегодня - разработать те мероприятия, те рекомендации, которые позволят людям 65+ оставаться на рынке труда, заниматься образованием, переобучением и, конечно, вести здоровый образ жизни.
Человеческий капитал - базовая ценность Союзного государства
Распространение стандартов здорового образа жизни, начиная с самого раннего детства, по мнению участников семинара, - один из основных приоритетов социальной и экономической политики в области развития человеческого капитала.
Сегодня на пленарном заседании специалистами был высказан очень важный тезис: чтобы человек подошел к активному долголетию, фундамент надо закладывать в детстве. Вопросы семейственности, то, как позиционирует семья данное направление, - это тоже очень важно.
Результатом работы семинара в Калининграде стал проект рекомендаций по обеспечению охраны и укреплению детского здоровья, реализации демографической политики и программ активного долголетия в Союзном государстве. Итоговый доработанный документ направлен министерствам и ведомствам двух стран.
Фото:pixabay.com
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