Здоровое общество и социальные проекты - какие еще рекомендации выработали делегации Беларуси и России во время семинара в Калининграде?

Очень большая поддержка в Российской Федерации и Республике Беларусь оказывается не только многодетным семьям, но и при рождении любого ребенка. Но эти меры дают кратковременный эффект. Поэтому нам сейчас надо понять, что нужно сделать дальше, чтобы семьи формировались, чтобы меньше было разводов, чтобы больше рожали и было более высокое качество жизни. Нам надо в законодательстве найти ту точку роста, которая касается нематериальных благ для семьи. Потому что мы видим, что материальные блага срабатывают уже не так активно, как это было ранее.

Людмила Макарина-Кибак, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению