Здоровым детям перед прививкой никакой предварительной подготовки не требуется

Об этом заявили специалисты во время онлайн-конференции. При этом реакцию человека на препарат предсказать невозможно, предварительных тестов не существует.

Напомним, в понедельник в Ганцевичском районе после введения плановых прививок скончался двухмесячный малыш. Ведется расследование, однако врачи предполагают, что смерть произошла из-за анафилактического шока.

Оксана Таранова заведующая Минским городским центром вакцинопрофилактики: "Если ребенок имеет сопутствующую хроническую патологию, то решение о вакцинации принимается индивидуально лечащим доктором на основании клинических и лабораторных исследований. Ребенку может быть назначена сопутствующая медикаментозная подготовка, дабы снизить риски возникновения нежелательных побочных реакций на вводимое иммунобиологическое лекарственное средство".