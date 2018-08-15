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Здоровым детям перед прививкой никакой предварительной подготовки не требуется

Об этом заявили специалисты во время онлайн-конференции. При этом реакцию человека на препарат предсказать невозможно, предварительных тестов не существует. 

Напомним, в понедельник в Ганцевичском районе после введения плановых прививок скончался двухмесячный малыш. Ведется расследование, однако врачи предполагают, что смерть произошла из-за анафилактического шока.

Оксана Таранова заведующая Минским городским центром вакцинопрофилактики: "Если ребенок имеет сопутствующую хроническую патологию, то решение о вакцинации принимается индивидуально лечащим доктором на основании клинических и лабораторных исследований. Ребенку может быть назначена сопутствующая медикаментозная подготовка, дабы снизить риски возникновения нежелательных побочных реакций на вводимое иммунобиологическое лекарственное средство".

Многолетний опыт вакцинации в Беларуси привел к исчезновению таких тяжелых заболеваний, как столбняк, полиомиелит и дифтерия. В тысячи раз снизились заболевания корью, краснухой. В каких случаях вакцинируются беременные женщины и можно ли делать прививки детям в более позднем возрасте, смотрите в разделе "Онлайн-конференция" на сайте tvr.by, а также на YouTube-канале АТН.  

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