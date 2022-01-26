"Здоровый фитнес" - новый цикл оздоровительного проекта стартовал в Минске

Позаботиться о собственном здоровье. В столице стартовал новый цикл проекта "Здоровый фитнес". В Первомайском районе хорошую инициативу поддержали сразу несколько десятков человек. На трех площадках - научной, консультативной и информационной - все желающие получили паспорт здоровья, а также прошли диагностику основных заболеваний. Смогли померить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, получить консультацию специалистов.



Такие "мобильные поликлиники" будут работать в спортивных клубах и тренажерных залах столицы каждую неделюв течение всего года.