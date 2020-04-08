Здоровый образ жизни по правилам удаленки на примере одного столичного клуба

Испытание, которое должны пройти и стать еще сильнее. Так воспринимают сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса самые активные приверженцы здорового образа жизни. Посетителей, по понятным причинам, в спортивных залах становится все меньше. От этого тяжелее всего приходится бизнесу – пока что не разработан пакет мер по поддержке предпринимательства, даже вопрос аренды помещений стоит весьма болезненно. Самым оптимальным решением стал переход на удаленную систему тренировок. И у такой непривычной на первый взгляд формы общения с каждым днем сторонников находится все больше. Можно ли объединить весь мир, не выходя за стены спортивного зала? На примере одного столичного клуба - Александр Смирнов.





Принцип "сиди дома" работает не для всех

Особенно это касается тех, кто привык заниматься собственным здоровьем. Даже сейчас в сложной ситуации они находят возможности, чтобы посвятить себя спорту.

Таиландский бокс, особенно популярный в Беларуси, тоже переживает не лучшие времена. Желающих заниматься с каждым днем по понятным причинам все меньше – все-таки контактный вид спорта, риск подцепить какое-нибудь респираторное заболевание достаточно высокий. Но есть и такие, кто сейчас оказался в безвыходном положении. Профессионалам каждый день простоя может тяжело аукнуться в будущем.

Но есть и энтузиасты, готовые топить за здоровый образ жизни даже сейчас. И они имеют свою логику. При должном подходе к дезинфекции, мерам безопасности в зале и личной гигиене занятия спортом приносят только пользу.

Передовой опыт столичного клуба "Чинук", по удаленке можно практиковать занятия кикбоксингом

Большинство людей сейчас предпочитают выездным мероприятиям домашнюю обстановку. И здесь на помощь приходят современные технологии. К примеру, занятия спортом онлайн.

Как показал передовой опыт

, по удаленке можно практиковать занятия кикбоксингом. Видеокамеры передают сигнал по интернету, а пользователи подключаются к определенному аканту. Тренеру лишь остается давать задания, а спортсменам не терять темп.

Инициативу занятий в онлайн-формате, говорят в клубе, в большей степени поддержали за рубежом. На связи Москва. Даже таким известным людям, как телемагнат Вячеслав Камнев, нельзя быть исключением из правил в условиях самоизоляции. Правда, долго такой режим выдержать сложно, приходится тренироваться дома.

Бизнесу приходится подстраиваться под непростую ситуацию

Испания. Курортный город Торревьехо. Здесь ситуация еще сложнее – вся страна на карантине. Выход на улицу запрещен, штрафы начинаются от 700 евро. Законопослушные испанцы соблюдают все правила, поэтому система общения онлайн значительно облегчает дефицит привычного уклада жизни.

Бизнесу приходится подстраиваться под непростую ситуацию.