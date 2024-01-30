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Здравоохранение, ЖКХ, проведение ЦЭ - с какими проблемами белорусы обращаются в КГК и как быстро их решают
Решение вопросов белорусов и социальная поддержка - приоритет нашей государственной политики. Для этого исправно работают горячие линии и личные приемы граждан. Так, например, каждое шестое из 10 тыс. обращений в Комитет госконтроля получило положительное решение за 2023 год. Как быстро решаются вопросы и на что обращают внимание специалисты в первую очередь, смотрите в сюжете Андрея Ястребова.
Специалист по внешнеэкономической деятельности Ольга Артус карьеру начинала в частной компании. Но работодатель стал задерживать выплаты, а позже и вовсе забыл о них. Долг достиг 5 тыс. рублей. Обращалась в разные инстанции, в итоге помог госконтроль. В том числе обеспечил социальные гарантии, что оказалось существенной поддержкой для молодой мамы.
"Выйдя в декрет, я поняла, что работодатель не сможет мне оплатить эти больничные. Я обратилась в ФСЗН, там мне разъяснили вариант, когда государство может помочь. И выплатить те деньги, которые работодатель должен", - рассказала жительница г. Минска Ольга Артус.
Вопрос защиты прав граждан и их охраняемых законом интересов является одним из основных и приоритетных в работе органов финансовых расследований КГК. В ходе проведенных мероприятий охраняемые законом права гражданки были восстановлены. Ей были возвращены ее документы, в том числе трудовая книжка и произведен полный своевременный расчет в виде получения денежных средств.
Здравоохранение, ремонт дорог, работа мобильных операторов, проведение централизованного экзамена. Широкий спектр проблем, с которыми жители Беларуси обращаются в КГК. В том числе на горячие линии. Сотни звонков на короткий номер 191, например, по поводу пассажирских перевозок. И многим удается помочь. Так, в столице появились дополнительные автобусы в густонаселенном микрорайоне Минск-Мир. Кроме этого, в часы пик продлили режим работы по 111 маршруту. У скоростного автобуса 184с появилась новая остановка "Жукова". По просьбе родителей. Раньше дети добирались в школу с пересадками или часть маршрута шли пешком. И это лишь малая часть из сотен решенных вопросов.
Граждане чаще стали обращаться в наши территориальные органы. Так, например, в комитеты госконтроля областей за 2023 год поступило обращений на 22 % больше, чем в 2022 году. По вопросам деятельности организаций и предприятий, правовых отношений, в том числе земельного законодательства, соблюдение законодательства о труде.
По статистике более трети всех обращений в госконтроль касаются ЖКХ. Поступили они и от жителей окраины Могилева с улицы Жемчужной.
Новый микрорайон Соломинка. Тысячи могилевчан здесь уже отпраздновали новоселье. Правда, для жителей сразу нескольких квартир дома № 27 этот счастливый момент отсрочили нерадивые строители.
Причина в недочетах, рассказала многодетная мама Виктория Полякова. Да, заказывали квартиру без отделки, но не до такой же степени: "Неровность стен была. В одной из комнат вообще была голая кирпичная кладка. И нам сказали: "У вас без отделки, что вы хотите". Когда обратились в Комитет госконтроля, тогда зашевелился подрядчик".
Дом сдали еще в феврале 2023 года. Правда, заселиться удалось только в октябре, рассказала Дарина Полякова. И это при том, что ее квартира сдавалась с отделкой. Все это время буквально воевали со строителями.
"С окнами была проблема, откосы, полы кривые, ламинат испорчен, плесень была в углах. И мы боролись 6 месяцев. Зато потом сделали за две недели ремонт полностью, после того, как обратились в Комитет госконтроля", - сказала жительница дома № 27 по ул. Жемчужной Дарина Полякова.
Строительных дефектов было очень много. И недостатки, естественно, надо было устранять. Было дано поручение и УКСу, и Бобруйскому заводу крупнопанельного домостроения.
"Строительные недостатки устранены, все вопросы урегулированы с жильцами квартир. Еще есть определенные вопросы к качеству исполнения оконных блоков, межпанельных швов. Но эти работы планируется выполнить в благоприятный период, до мая месяца", - пояснил замдиректора Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Александр Марченко.
Специалисты Комитета госконтроляиспользуютразные формыработыс населением.Одна из них - через чат-бот телеграм-канала ведомства. Это дает возможность не только оперативно реагировать на просьбы, но и анализировать информацию для последующего контроля.
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