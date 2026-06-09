Зеленая жатва: в Минской области убрано более половины площадей

"Сейчас на поле происходит сгребание провяленной массы, потом идет комбайн, который подбирает массу и доставляет на сенажную траншею. У нас задействованы две единицы на скашивании, две единицы на сгребании, два уборочных комбайна, 8 единиц тракторной техники и 2 автомобиля, что позволяет нам оперативно все сделать, чтобы погода нам не подпортила корма. Мы сейчас разделились на два отряда. Площадь большая, так что надо везде убирать".