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Зеленая жатва: в Минской области убрано более половины площадей

На полях Беларуси идет зеленая жатва: в Минской области урожай собран с более чем половины запланированной площади. Задача аграриев - заготовить сочную люцерну в оптимальной фазе зрелости, чтобы сохранить максимум питательных веществ.

Отличные показатели в сельскохозяйственном предприятии "Городилово" Молодечнского района: урожайность составляет 120 ц/га. С учетом погоды здесь используют каждый благоприятный момент, а технические ресурсы хозяйства позволяют обеспечить необходимые темпы уборки.

Сергей Боган, начальник производственного участка "Полочаны" ОАО "Городилово":

"Сейчас на поле происходит сгребание провяленной массы, потом идет комбайн, который подбирает массу и доставляет на сенажную траншею. У нас задействованы две единицы на скашивании, две единицы на сгребании, два уборочных комбайна, 8 единиц тракторной техники и 2 автомобиля, что позволяет нам оперативно все сделать, чтобы погода нам не подпортила корма. Мы сейчас разделились на два отряда. Площадь большая, так что надо везде убирать".

Сергей Боган, начальник производственного участка "Полочаны" ОАО "Городилово"

Планы на сезон масштабные: аграриям Минской области необходимо заготовить более 140 тыс. т сена, а также более 8 млн т сенажа и силоса. От темпов сегодняшней работы в полях зависят будущие результаты в животноводстве.

Разделы:

ОбществоСельское хозяйство

Теги:

Минская область