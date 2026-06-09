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Зеленая жатва: в Минской области убрано более половины площадей
На полях Беларуси идет зеленая жатва: в Минской области урожай собран с более чем половины запланированной площади. Задача аграриев - заготовить сочную люцерну в оптимальной фазе зрелости, чтобы сохранить максимум питательных веществ.
Отличные показатели в сельскохозяйственном предприятии "Городилово" Молодечнского района: урожайность составляет 120 ц/га. С учетом погоды здесь используют каждый благоприятный момент, а технические ресурсы хозяйства позволяют обеспечить необходимые темпы уборки.
Сергей Боган, начальник производственного участка "Полочаны" ОАО "Городилово":
"Сейчас на поле происходит сгребание провяленной массы, потом идет комбайн, который подбирает массу и доставляет на сенажную траншею. У нас задействованы две единицы на скашивании, две единицы на сгребании, два уборочных комбайна, 8 единиц тракторной техники и 2 автомобиля, что позволяет нам оперативно все сделать, чтобы погода нам не подпортила корма. Мы сейчас разделились на два отряда. Площадь большая, так что надо везде убирать".
Планы на сезон масштабные: аграриям Минской области необходимо заготовить более 140 тыс. т сена, а также более 8 млн т сенажа и силоса. От темпов сегодняшней работы в полях зависят будущие результаты в животноводстве.