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"Зеленая химия" в Мобильном музее океана
Космические водоросли, гидролокатор, метеостанция и часы с первой советской атомной подводной лодки. Мобильный музей океана подготовил экскурсии для участников первой смены детского технопарка! Талантливая молодежь открывает для себя спецкурс "Зеленая химия" и знакомится с подводным миром и его обитателями. Среди экспонатов - раритеты, которые помогли собрать сотрудники Академии наук и белорусские полярники.
Мобильный музей океана открылся в детском технопарке
Позвонок древнего кита, огромное количество видов крабов и лангустов, а также губка-стеклянница, которая может жить до десяти тысяч лет. Каждый посетитель смог почувствовать себя на настоящей подводной лодке. После закрытия детского технопарка Мобильный музей океана продолжит курсировать по улицам Минска.
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