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Зеленая онлайн-платформа начала работу в Минске
На интерактивной карте можно выбрать место для озеленения, а также породы деревьев или цветочные композиции, которые украсят дворовые территории. К акции уже присоединились десятки минчан. Всего же более 25 тысяч молодых деревьев украсят этой весной столичные скверы и улицы. Активно озеленяют и территории вдоль кольцевой.
Как изменяются городские пейзажи - репортаж Александры Кавелич. Прежде, чем украсить городской пейзаж, маленькие липы, клены и декоративные яблони до десяти лет выращивают в специальных питомниках. И только потом готовят к переезду.
А потому на счету коммунальных служб сейчас буквально каждый час. Этой весной Минск станет ярче - столичные улицы, скверы и парки украсят более 25 тысяч молодых деревьев - это в три раза больше, чем год назад. Липы, клены и ясени уже высадили вдоль центральных проспектов.
Большие аллеи разрастаются и вдоль минской кольцевой. На пустых территориях близ оживленной магистрали высаживают наиболее устойчивые породы деревьев.
Там, где высадить липы или осины невозможно - это места у инженерных сетей, появляются панно из цветов и кустарников. Где еще высадят растения, теперь выбирают сами минчане. В столице начал работу зеленый онлайн-портал.
На онлайн-страницу уже пришло более 80 обращений. Одними из первых к экоинициативе присоединились жильцы этой столичной многоэтажки. Вместе высадили сосны рядом с игровой площадкой.
Озеленять территории продолжают и во время субботников - они сейчас проходят по всей стране. Активисты, представители общественных организаций и просто неравнодушные жильцы высаживают семейные аллеи, а также устраивают зеленые уголки, посвященные 75-летию освобождения Беларуси.
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