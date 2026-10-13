"Зеленый" автопарк: Жодино переходит на электротранспорт

В городах-спутниках Минска станет проще зарядить электромобиль. 21 дополнительная локация для питания "зеленых" авто появится в рамках масштабной стратегии по развитию экологичного транспорта в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Основной упор сделан на регионы: 11 станций откроют в Смолевичах, 9 - в столице и еще одну - в Дзержинском районе. Кроме этого, общественный транспорт в регионах постепенно переходит на электрическую тягу.

Жодино переходит на "зеленый" режим работы. Один из главных промышленных центров страны завершает масштабный перевод городского общественного транспорта на электрическую тягу. Пилотный проект стартовал здесь в 2023 году. А два года назад автопарк пополнился сразу 14 электробусами, которые курсируют в городском трафике.

Жодино растет, появляются новые жилые микрорайоны, а вместе с ними расширяется и маршрутная сеть. Чтобы полностью закрыть потребность в перевозках, до конца 2026 года в город машиностроителей прибудут еще 4 электробуса. Автопарк вырастет до 18 единиц зеленого транспорта.

Юрий Кульвановский, директор филиала "Автобусный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"Общая продолжительность маршрутной сети города Жодино составляет более 200 км. За последние три года маршрутная сеть расширена на 30 %. Машины себя зарекомендовали за два года как хорошая техника. В результате пилотного проекта мы имеем экономические эффекты, также нельзя недооценивать и экологическую составляющую. Общая емкость аккумуляторной батареи составляет 285 км. С дизельных транспортных средств водители переходят на электрички без особых сложностей. Для этого только необходимо повышение разряда по электробезопасности".

Для обслуживания электробусов в Жодино установили 9 зарядных станций. 7 из них - на территории автопарка № 18. Местный перевозчик обслуживает весь Смолевичский район, а это более полумиллиона пассажиров каждый месяц. Экономический эффект ощутим: заправка обходится в три раза дешевле привычного топлива.

Евгений Пелогейкин, начальник отдела организации перевозок, водитель филиала "Автобусный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"Больше удобства, более комфортабельные сидения. Количество пассажиров относительно дизельных автобусов не меняет. То есть та же вместимость - около 90 пассажиров, но гораздо комфортнее, тише. Современная климатическая установка дает комфортные условия в салоне. В этих электробусах емкость батареи довольно существенная, его хватает на целую смену, чтобы отработать. Продолжительность смены составляет 12 часов, транспорт спокойно работает".

Следующими городами, где будут развивать электротранспорт, станут спутники столицы - Смолевичи и Фаниполь.

Планы на 2027 год еще амбициознее: Смолевичи свяжут с Минском 20 пригородных электробусов, а Фаниполь - 15 таких машин. Эти города-спутники получат "зеленый" транспорт для внутренних линий.

Белорусские регионы уверенно держат курс на экологическую безопасность и комфорт пассажиров.